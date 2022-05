Rebus futuro, che farà Lautaro Martinez?

Il finale di stagione dell’Inter al cardiopalma potrebbe regalare o lo scudetto o una grande delusione ai neroazzurri. Protagonista indiscusso di questo finale di stagione è Lautaro Martinez. Il Toro è apparso in grandissima forma nelle ultime uscite e nelle ultime 6 uscite ha messo a segno 7 reti. Non calcolando la sfortunata trasferta di Bologna, il numero 10 neroazzurro ha messo a segno almeno una rete a partita. Per Lautaro futuro neroazzurro? Sicuramente il rinnovo fino al 2026 è un assist non da poco ma.. All’estero ha molti estimatori, Simeone su tutti.

Non è una novità che il Cholo farebbe follie per averlo a Madrid e già nelle scorse sessioni di emrcato era stato fatto qualche tentativo. I neroazzurri, però, dopo i sacrifici di Lukaku e Hakimi lo scorso anno difficilmente lasceranno partire anche il Toro, salvo offerte irrinunciabili (da 90 milioni a salire). Per Lautaro futuro a Milano che viaggia su binari paralleli rispetto a quello di Dybala. Il numero 10 bianconero sembra essere molto vicino ai neroazzurri e formerebbe con Lautaro un attacco stellare.

Il parco attaccanti neroazzurro, però, in caso di arrivo di Dybala dovrebbe cedere qualche elemento – con Sanchez in cima alla lista dei sacrificabili. Altro innesto potrebbe essere il ritorno di Pinamonti e l’eventuale innesto di Thuram del Borussia MG, già vicino ai neroazzurri l’anno scorso.