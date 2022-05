Le parole dell’agente di Dybala sulla presunta trattativa con l’Inter

Dybala-Inter? Nì. La notizia circolata oggi e confermata anche dalla Gazzetta dello Sport dava in chiusura l’affare. Le dichiarazioni dell’agente di Dybala, però, smentiscono tutto categoricamente quanto affermato nelle ultime ore.

Jorge Antun, tramite una nota ufficiale, ha smentito: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento.” Le parole dell’agente di Dybala a una settimana dalla finale di Coppa Italia servono a calmare gli animi in casa bianconera. Dopo la circolazione della notizia riguardante un potenziale accordo Dybala-Inter, i tifosi bianconeri non hanno reagito bene.

Sui social la tifoseria bianconera aveva chiesto alla società di non far scendere in campo Paulo Dybala, reo di aver già firmato con l’Inter. Il suo agente, a quel punto, ha deciso di fare chiarezza con una comunicazione. Le reazioni della tifoseria alla nota di Antun, però, non sono state molto positive: parte della tifoserie sui social continua a chiedere di non schierare Dybala fra gli undici titolari. Commenti come “Ha scelto l’Inter? Ok, ma marcisca in panchina fino a fine anno” e “Ora non fatelo giocare più” sono fra i più diffusi sotto i post della Juventus.