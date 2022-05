Milan, bomba dalla Spagna: il Real Madrid già in contatto con Mendes. Dopo la Champions, vogliono Leao

Non è ancora finita la festa per la vittoria numero 14 della Champions League, che il Real Madrid si fionda già sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Come annunciato dal media spagnolo Sport, i Blancos, e in particolare il presidente Florentino Perez, hanno messo in cima alla lista dei desideri Rafael Leao. Dopo aver ricevuto una clamorosa porta in faccia da Kylian Mbappé, che ha preferito restare in Francia al PSG, il presidente dei neo campioni d’Europa si starebbe muovendo in prima persona per provare a convincere l’esterno portoghese. I Blancos non vorrebbero perdere tempo e avrebbero già avviato i primi contatti con l’agente Jorge Mendes che cura gli interessi del rossonero.

Nell’operazione che porterebbe a Leao – sempre secondo Sport – il Real sarebbe disposto a inserire 2 contropartite tecniche che tanto piacciono a Maldini, come Jovic e Asensio. Le prossime settimane potranno essere decisive per cambiare le sorti del futuro del giocatore portoghese, legato alla società di via Aldo Rossi da un contratto in scadenza nel 2024.