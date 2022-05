Un azzurro nel mirino del Real Madrid: il Napoli si cautela

Il Napoli si prepara a un calciomercato estivo molto intenso. Oltre all’addio di Insigne, c’è da registrare un fortissimo interesse delle big inglesi per Osimhen. Il nigeriano, a oggi, sembra voler restare a Napoli ma mai dire mai e per Mertens sembra quasi sicuro il rinnovo. La situazione più delicata è legata al portiere. Dalla Spagna è circolata nelle ultime ore l’indiscrezione Ospina Real Madrid.

Il portiere colombiano, alla soglia dei 34 anni, potrebbe strappare l’ultimo contratto importante della sua vita. E quest’occasione potrebbe arrivare da Madrid sponda Real: Carlo Ancelotti lo vorrebbe come secondo portiere. Il contratto in scadenza a giugno lo rende appetibile e anche l’Inter ci aveva fatto un pensiero. Il problema per il Napoli è legato al rendimento di Meret.



Il portiere classe 97′ è arrivato dall’Udinese per 25 milioni di euro e non ha convinto. E i rumors Ospina Real Madrid non fanno altro che aumentare le preoccupazioni in casa Napoli. Al colombiano verrà fatta un’altra offerta e, in caso di risposta negativa, si cercherà già un sostituto. Gli indizi portano a Luis Maximiano, 23enne portiere del Granada. Il portiere portoghese ha una valutazione che si aggira sui 15 milioni di euro e potrebbe continuare il dualismo con Meret per il posto da titolare.