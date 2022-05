Scamacca: ecco l’offerta massima che farà l’Inter al Sassuolo

Inter alla caccia di una punta: Scamacca in cima alla lista dei desideri

Che in Via della Liberazione si parli da mesi di Gianluca Scamacca non è più un segreto (e probabilmente non lo è mai stato). Nei mesi scorsi sono stati i diretti interessati, ovvero Beppe Marotta (AD dell’Inter) e Giovanni Carnevali (AD del Sassuolo), a non nascondersi alle domande poste dai giornalisti sulle voci di mercato che vedevano i nerazzurri interessati ai gioielli del Sassuolo, in particolare a Scamacca e Frattesi. Se da parte di Marotta si è parlato di un interessamento dei nerazzurri per i calciatori del Sassuolo, Carnevali ha fatto un po’ il gioco delle parti dando segnali di apertura ai nerazzurri ed al contempo strizzando l’occhio alle altre squadre interessate a Scamacca. L’Inter dovrà programmare il proprio futuro e il proprio calciomercato estivo ma molto dipenderà dalle cessioni (in primis dalle offerte che potrebbero arrivare per Lautaro): difficilmente per il prossimo anno si potrà richiedere a Dzeko lo stesso minutaggio di questa stagione (il bosniaco ha 36 anni ed è stato in campo per 3.218 minuti con 46 presenze complessive in tutte le competizioni), così come è stato finora deludente l’apporto fornito da Correa.

La massima offerta che l’Inter è disposta a fare al Sassuolo per Scamacca

Tra i nomi fatti per il possibile futuro centravanti della beneamata continua a spiccare quello di Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo si sta candidando quest’anno ad essere il futuro attaccante della Nazionale Italiana, e lo sta facendo a suon di gol: in questa stagione ha realizzato 13 reti in 33 presenze. Forte dell’apprezzamento di numerosi club (non solo l’Inter) il Sassuolo spera di alzare il prezzo e di generare un’asta. Tuttavia, come rivelato da Pasquale Guarro in un tweet odierno, i nerazzurri non andranno oltre i 20-25 milioni da offrire al Sassuolo per il cartellino dell’attaccante.

L'#Inter ha fatto sapere al #Sassuolo di non essere disposta a trattare #Scamacca per alcuna cifra superiore ai 20-25 milioni di euro. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) May 3, 2022