Calciomercato Juventus, Kostic a un passo!

Juventus scatenata sul fronte calciomercato: Filip Kostic è uno dei nomi su cui punta forte la dirigenza bianconera, già in trattativa con l’Eintracht Francoforte. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dall’autorevole Bild, la dirigenza bianconera ha formulato una prima offerta al club campione dell’Europa League.

Si parla di un’offerta da 15 milioni di euro, di poco distante dai 20 richiesti dall’Eintracht per uno dei giocatori più forti della Bundesliga tedesca. 29 anni, Kostic veste la maglia dell’Eintracht Francoforte dal 2018. In questi anni, si è affermato come un giocatore duttile, capace di interpretare vari ruoli sulla corsia mancina.

L’ultima stagione lo vede accumulare un bottino di sette gol e quindici assist tra Bundesliga ed Europa League, competizione che l’Eintracht ha vinto, fregiandosi in tal modo del primo alloro a livello internazionale.

Ed è proprio in chiave assist che Filip Kostic si fa meglio apprezzare: le sue discese sulla sinistra, unite ai cross precisi a favore delle punte, ne fanno uno degli esterni più efficaci ed ambiti d’Europa.

In passato, ci hanno provato Inter e Napoli, ma le richieste dell’Eintracht hanno sempre frenato le trattative. Ora che Kostic si trova più vicino alla scadenza del contratto, fissata per il 2024, e, giunto alla soglia dei 30 anni, potrebbe essere spinto a lasciare la Germania per provare il salto verso un grande club, la trattativa si fa davvero abbordabile.

La società bianconera sta infatti provando a ricostruire un gruppo vincente spendendo cifre modiche. E non particolarmente esorbitanti sono le richieste dell’Eintracht, che non dovrebbero spingersi oltre i 20 milioni di euro.

L’inserimento di Kostic risolverebbe il problema della fascia sinistra, di cui Alex Sandro sembra non essere più sicuro custode, e garantirebbe a Vlahovic un partner ideale per sfruttare le proprie abilità aeree.

Cherubini e soci stanno portando avanti la trattativa, che procede di paripasso con quella legata ad alcuni parametri zero di alto profilo, quali Angel Di Maria e Paul Pogba. Filip Kostic destinato a diventare il primo colpo del calciomercato Juventus 2022/23? La trattativa viene data in stato avanzato. Presto i bianconeri potrebbero annunciare l’acquisto.