Calciomercato Juventus, decisioni sul prossimo difensore: ecco di chi si tratta

La Juventus è una delle squadre più attive sul mercato, visto anche la stagione deludente appena conclusa, e secondo gli ultimi rumors sarebbe in cerca di un difensore. Dopo l’addio di Giorgio Chiellini, i bianconeri si affideranno alla coppia difensiva De Ligt-Bonucci, con il primo che in questi giorni sta trattando il suo rinnovo, ma bisognerà anche avere qualche sostituto per essere competitivi al 100% in tutte le competizioni. Sostituto che però potrebbe essere già in casa: ecco di seguito i dettagli.

Il prossimo difensore della Juventus: i dettagli

Il prossimo difensore bianconero potrebbe essere già in casa. Come riferito da Paolo Aghemo di Sky Sport, infatti, i

bianconeri vogliono aspettare e valutare da vicino le prestazioni di Federico Gatti. Se il ragazzo dovesse convincere, vista anche l’adattabilità nel ruolo di Danilo, probabilmente non verrebbero fatti ulteriori investimenti. In caso contrario, i bianconeri potrebbero puntare sul difensore olandese del Lille, Steven Botman, che piace molto anche a Milan e Newcastle.