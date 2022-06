Calciomercato Lecce: colpi in vista dalla Juventus

Il Calciomercato Lecce entra nel vivo e dopo la storica promozione in Serie A la società salentina inizia ad intavolare interessanti sinergie con club più quotati. Questa scelta è figlia di una programmazione lungimirante e i benefici di queste operazioni potrebbero risultare positivi per tutti. Si guarda verso la Juventus, con cui i rapporti sono storicamente ottimi e con la quale ci sarebbe la possibilità di intavolare interessanti trattative di mercato.

Kajo Korge infiamma il calciomercato del Lecce

Il nome caldo che sta girando in queste ultime ore è quello del giovane attaccante brasiliano Kajo Jorge che il Lecce vorrebbe strappare all’interesse della Cremonese, altra neopromossa in Serie A. L’attaccante bianconero viene da una prima stagione italiana abbastanza deludente, in cui ha raccolto una manciata di presenze nella massima serie prima di infortunarsi al tendine rotuleo del ginocchio nel corso di una gara di Lega Pro con la Juventus Under 23. Il calciatore e la Juventus vorrebbero una sistemazione che permetta al ragazzo di giocare ed accumulare esperienza, il Lecce potrebbe avere tra le mani un talento pronto ad esplodere.

Si tratterebbe anche di un’operazione in grado di suscitare l’entusiasmo di una piazza caldissima che non ha mai fatto mancare tutto il suo supporto alla squadra. Dalla Juventus potrebbe arrivare anche l’esterno Alessandro Di Pardo, lo scorso anno in Serie B prima a Vicenza e poi a Cosenza. Un ragazzo interessantissimo che aveva già esordito in Serie A con mister Andrea Pirlo due anni fa proprio nella Juventus.