Calciomercato Liverpool: Darwin Nunez a un passo!

Primi botti di mercato in Premier League: all’acquisto di Haaland da parte del Manchester City, risponde il Liverpool, che ha praticamente messo le mani su Darwin Nunez. A darne notizia, diversi media esteri e nazionali, tra i quali citiamo il giornalista Fabrizio Romano, firma del Guardian, e il portale TeamTalk, autorevole fonte per ciò che riguarda il calcio inglese, che hanno svelato i dettagli di una trattativa lampo, entrata subito nel vivo, e che è già in procinto di concludersi.

Secondo quanto si apprende dalla fonte citata, su Darwin Nunez aveva posato gli occhi il Manchester United, alla ricerca dell’erede di Cristiano Ronaldo. I “Red Devils” hanno indugiato troppo, però, permettendo al Liverpool di inserirsi e porsi in una posizione di vantaggio. Per Nunez, 34 gol in 41 gare con il Benfica, il Liverpool sarebbe disposto a spendere una cifra pari a 100 milioni di euro.

TeamTalk sottolinea come Nunez, venissero confermate le indiscrezioni rilanciate da Fabrizio Romano sulle pagine del Guardian, diverrebbe l’acquisto più costoso della storia del Liverpool. Con un complessivo di 85 milioni di sterline, supererebbe infatti i 75 spesi per strappare Van Dijk al Southampton. Fabrizio Romano, sulle pagine del “Guardian”, afferma che i due club hanno raggiunto un accordo verbale, comprensivo di bonus variabili, e che ora la dirigenza del Liverpool sta preparando la documentazione necessaria per formalizzare ufficialmente l’affare.

Nunez, che in questi anni ha vissuto una rapida ascesa dal calcio uruguaiano, vestendo la maglia del Penarol, a quello europeo, diverrebbe in tal modo il quarto acquisto più costoso nella storia della Premier League, dopo Grealish, Lukaku e Pogba. Il suo innesto si legge nell’ottica di un rinnovamento del pacchetto offensivo del Liverpool, che in estate potrebbe perdere Mané, fortemente corteggiato dal Bayern Monaco.

La squadra di Klopp ha dimostrato, in questi anni, di adattarsi bene ai cambiamenti e assorbire ottimamente i nuovi arrivi. Lo ha dimostrato Luis Diaz, decisivo durante la semifinale di Champions contro il Villarreal. Riuscirà Nunez ad essere altrettanto decisivo?