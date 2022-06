Calciomercato Monza: Ranocchia colpo a parametro zero

Calciomercato Monza, colpo Ranocchia a parametro zero: il difensore ex Inter ha firmato un contratto biennale, e si trasferirà, in settimana, alla corte di Stroppa. Fissate per domani le visite mediche.

Calciomercato Monza: Ranocchia primo regalo per Stroppa

È dunque Andrea Ranocchia il primo rinforzo del calciomercato Monza. La squadra brianzola si affaccia per la prima volta alla Serie A, ma lascia intendere di non voler affatto recitare il ruolo della semplice comparsa.

Dopo aver scalato rapidamente le gerarchie dalla Serie C al massimo campionato, è il caso di provare a mantenere la categoria, per poi dare l’assalto ad obiettivi più ambiziosi in un prossimo futuro.

Per questo, Adriano Galliani si sta già guardando in giro, e ha messo le mani su un rinforzo di assoluta esperienza. Reduce dall’ultima stagione all’Inter, della quale è stato capitano per diverso tempo, Andrea Ranocchia, oltrepassata la soglia dei 34 anni, prova ora a regalarsi un’ultima esperienza professionale di rilievo.

La squadra di Stroppa, nel reparto arretrato, conta già diversi elementi esperti quali Caldirola e Marrone, ambedue con una certa esperienza accumulata in massima serie. L’ingaggio dell’ex Inter va forse letto nell’intenzione di voler aggiungere alla retroguardia un leader che possa comandare il reparto in campo, e, al contempo, far sentire la propria presenza all’interno dello spogliatoio.

Calciomercato Monza: Ranocchia firma un biennale

Non ancora noti i termini dell’ingaggio, Andrea Ranocchia dovrebbe firmare col Monza un contratto di durata biennale. Domani ci sarà la firma per ufficializzare il tutto, una volta che il giocatore avrà completato l’iter delle visite mediche.

Calciomercato Monza: gli altri obiettivi dopo Ranocchia

Andrea Ranocchia non è il solo obiettivo del Monza. La dirigenza brianzola ha aperto un tavolo di trattative con il Cagliari, per discutere degli eventuali ingaggi di Carboni, Nandez e Joao Pedro. I sudamericani, in particolare, sono tra gli elementi tra i più talentuosi di una rosa appena scesa in cadetteria, e vorrebbero continuare a confrontarsi in Serie A.

Convincere Giulini non sarà facile, ma la società brianzola farà un tentativo proponendo un prestito, con obbligo di riscatto legato alla salvezza, per Nandez. Per gli altri due si parla di acquisto a titolo definitivo (cifre ancora da svelare).