Finalmente arriva la proposta per Di Maria: accettare la sfida

Juventus obiettivo Di Maria, arriva finalmente una proposta contrattuale concreta e ben definita per l’argentino del PSG. I bianconeri offrono un contratto annuale con opzione per una seconda stagione. Quale sarà la risposta? I tifosi attendono intrepidi.

Juventus obiettivo Di Maria: passi in avanti nelle ultime ore

Sono questi gli ultimi attimi a seguito della proposta della Signora ad Angel Di Maria, anche se non si è ancora giunti a soluzione. Nonostante ciò, nelle ultime ore si rivelano dei passi in avanti. La Juventus è ostinata nel voler convincere l’argentino ad accettare la proposta.

Tipologia di contratto

E’ stato proposto un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, in tale modo il giocatore potrà scegliere se continuare la sua avventura o trasferirsi in Argentina dopo soli 12 mesi in Serie A. Saranno ore importanti in cui il giocatore penserà bene al da farsi, entro fine settimana dovrebbe dare già una risposta al club bianconero.

In questo mercato 2022/23 si discute di grandi cifre, uno stipendio da 7 milioni di euro e sappiamo che la Juventus con 1 solo anno di contratto perderebbe i benefici fiscali del decreto crescita.