Calciomercato Juve, non solo Di Maria e Pogba: la lista completa dei bianconeri

Il calciomercato Juve sembra girare tutto intorno ad Angel Di Maria e a Paul Pobga, ma non si limita a loro due. La società della Vecchia Signora ha molti più obiettivi per rinforzare la squadra ad Allegri nella stagione 2022/23. Ecco tutti i nomi nel mirino dei bianconeri in questo mercato, così come riporta Corriere dello Sport.

Calciomercato Juve, da Aranutovic a Zaniolo

Sono 14 i nomi sulla lista di Cherubini, trattative che a Torino cercheranno di portare al termine, almeno quelle essenziali per completare i reparti. Il primo nome è Emerson Palmieri, classe 1994, in prestito al Chelsea dal Lione. Il giocatore italiano è un terzino sinistro e la Juve ne avrebbe assolutamente bisogno per rinforzare quel reparto. Altro difensore in lista è Nahuel Molina, in forza all’Udinese, classe 1998. Terzino destro.

Per il centrocampo, oltre a Paul Pogba, che secondo i media è già dei bianconeri, verrà ufficializzato a luglio, ci sono molti altri nomi in corsa. Si parla di trattativa con il PSG per Paredes. L’ex Roma è molto versatile a centrocampo, sia da intermedio che come regista. Comodo per Allegri. Nicolò Zaniolo è un altro obiettivo importante della Juventus. Il giocatore della Roma è obiettivo di mercato di numerose squadre, sia italiane che straniere. Non sarà facile, soprattutto per il prezzo che chiede la Roma (almeno 55 milioni).

Alternativa a Zaniolo è Kostic dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Un assist man che alla Juve darebbe quel che manca negli ultimi anni. L’ex di Amburgo e Stoccarda sarebbe perfetto per lanciare Vlahovic e Chiesa verso il gol.

Obiettivi per l’attacco

La Juve ha bisogno di un attaccante per completare il tridente dei sogni. Con Chiesa pronto al ritorno dopo l’infortunio, e Vlahovic che scalpita per tornare a giocare, Allegri ha chiesto il terzo incomodo per gli avversari. I nomi valutati sono diversi e si lavora per portarne almeno uno a Torino.

Il primo nome è Marco Asensio del Real Madrid. Tutti i bianconeri conoscono questo giocatore, uno dei protagonisti nella finale di Champions League persa dai bianconeri. Asensio, classe 1996, è un attaccante esterno che può ricoprire anche il ruolo di trequartista.

Poi c’è David Neres, un brasiliano di 25 anni di ruolo attaccante esterno. Gioca nello Shakhtar Donetsk, anche se in questa stagionoe non ha collezionato neanche una presenza. La Juventus ha intenzione di dargli lo spazio che merita. Domenico Berardi è nei piani dei piemontesi da diverso tempo, questa estate potrebbe essere quella giusta. Ma sarà scontro con la Roma per l’attaccante del Sassuolo.

La lista si conclude con tre attaccanti che hanno lasciato il segno nelle proprie squadre: Muriel (31, Atalanta); Milik (28, Marsiglia, ex Napoli); Arnautovic (32, Bologna).