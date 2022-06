Gianluca Gaetano: sei club sul gioiello del Napoli

Dopo la trionfale stagione vissuta da protagonista con la maglia della Cremonese, Gianluca Gaetano è diventato un elemento prezioso della rosa del Napoli. La società partenopea non vorrebbe cedere in questa sessione di mercato il giovane calciatore e preferirebbe fargli continuare il suo percorso di crescita e valorizzazione. Le strade percorribili sono al momento due: tenerlo in squadra o girarlo in prestito.

Spalletti vuole valutare Gianluca Gaetano

Il mister del Napoli è pronto ad accogliere l’ex grigiorosso nel raduno precampionato di Dimaro. Luciano Spalletti vorrebbe poter valutare con calma Gaetano, per tutta la durata del ritiro, dal 9 al 19 luglio. Dopo i 10 giorni in Trentino, l’agente del centrocampista, Federico Pastorello, incontrerà Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per discutere sul futuro del ragazzo.

Calciomercato: tutti pazzi per Gaetano

Sono almeno sei i club sulle tracce del centrocampista azzurra. Torino, Sassuolo, Lecce, Cremonese di Serie A e Parma e Genoa di Serie B. A Cremona Gianluca Gaetano ci ha giocato gli ultimi due anni, conosce bene la piazza e potrebbe giocarsi la salvezza con i lombardi, avendo con ogni probabilità il posto da titolare. Il futuro del giovane partenopeo dipenderà dal ritiro di Dimaro, solo in Trentino, Spalletti deciderà se tenere Gaetano a Napoli o girarlo un altro anno in prestito.