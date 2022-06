Fabian Ruiz rifiuta il rinnovo, fuori rosa come Milik?

Un braccio di ferro che potrebbe portare il rapporto tra Fabian Ruiz e il Napoli alla rottura totale. Il talentuoso spagnolo è in scadenza di contratto e al momento il suo entourage ha rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dal Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza partenopea afferma la non volontà da parte dello spagnolo di prolungare la sua esperienza con la maglia azzurra. Dall’altra parte gli agenti di Fabian Ruiz lamentano il fatto che fino a oggi i dirigenti del club campano non hanno mai voluto parlare di rinnovo, rimandando sempre tutto in estate.

Fabian Ruiz come Milik?

Il rischio che si presenti un caso di Milik-bis c’è e le probabilità sembrano alte. In passato l’attaccante polacco dopo aver rifiutato il rinnovo con il Napoli, è rimasto ben sei mesi fuori rosa prima di accasarsi ai francesi del Marsiglia. Aurelio De Laurentiis potrebbe scegliere anche in questo caso la strategia del pugno duro, mettendo fuori rosa l’ex Betis. In questo caso entrambe le parti ci andrebbero a perdere. Da un lato il Napoli vedrebbe svalutarsi o addirittura azzerarsi il cartellino dello spagnolo. Allo stesso modo Fabian Ruiz finendo fuori rosa rischierebbe di non essere convocato dal CT delle Furie Rosse per i mondiali in Qatar.