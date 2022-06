Mercato Juve, chi sarà il vice Vlahovic? Prende quota l’idea Arnautovic. Madame Bianconera sembra essere alla ricerca della giusta squadra per quanto concerne il riscatto di Alvaro Morata. Continua così il cosidetto tiro alla fune con l’Atletico Madrid, coi bianconeri che adesso sono alla ricerca anche di un vice-Vlahovic.

Mercato Juve, si cerca il vice-Vlahovic. Si punta ad Arnautovic?

Secondo quanto riferito dal portale calciomercato.com, la Juventus lavora su più fronti per sistemare l’attacco. Il nome del cantravanti austriaco Arnautovic non era uscito immediatamente: prima di lui è stato sondato anche il profilo di Olivier Giroud, per il quale però non ci sono margini per poter affrontare il colpo, andando oltre i sondaggi.

Così tra le idee percorribili c’è quella del perno centrale dell’attacco del Bologna Arnautovic, al momento in vantaggio su altri nomi come Milik e Simeone (quest’ultimo molto graditi come profili). I contatti con l’agente sono iniziati, coi bianconeri che potrebbero trasformare una suggestione in una vera e propria trattativa, regalando all’austriaco una nuova chance in una big italiana.