Mercato Sassuolo, l’Arsenal ci prova per Scamacca: offerta rifiutata

Mercato Sassuolo, l’Arsenal ci prova per l’attaccante della Nazionale Gianluca Scamacca: offerta rifiutata. Clamorosa indiscrezione sul calciomercato Sassuolo riportata da AlfredoPedullà: l’Arsenal avrebbe messo sul piatto 40 milioni di euro più bonus per Gianluca Scamacca ma i neroverdi avrebbero rifiutato a causa del no del centravanti, che vuole dare la precedenza a eventuali proposte dalla Serie A.

Mercato Sassuolo, no all’offerta di 40mln per Scamacca dall’Arsenal

Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, la società inglese avrebbe fatto una ricca offerta al Sassuolo per l’acquisto del giocatore della Nazionale. Dunque, rischia di ripetersi la storia dell’anno scorso con Manuel Locatelli, cercato anche lui curiosamente dall’Arsenal che offriva delle cifre importanti ma desideroso di andare alla Juventus.

Mercato Sassuolo, sondaggi da altre squadre. Va anche detto che sul giocatore ci sono stati sondaggi di Milan e Napoli, mentre l’Inter lo segue ancora ma ora i nerazzurri hanno altre priorità perché sta cercando di capire la fattibilità di un’operazione oggi molto difficile come quella che porta all’eventuale ritorno di Lukaku. Quindi, Scamacca piace ma deve restare in attesa. E lo stesso Sassuolo attende.