Minamino: l’Atalanta vuole l’attaccante del Liverpool

L’Atalanta prepara il grande colpo del calciomercato per riconquistare l’Europa e il nome caldo di questi ultimi giorni è quello di Takumi Minamino. Il giapponese del Liverpool gode di tante pretendenti, infatti il club bergamasco dovrà battere la concorrenza di Leeds, Wolverhampton, Southampton e Monaco.

Il Liverpool chiede 20 milioni di euro per Minamino

Ala destra con il fiuto del gol, il fluidificante nipponico non è più nei piani di Klopp. Per questo motivo il club inglese è ben predisposto a cedere il calciatore ma di sicuro non vuole perderlo sottocosto. Attualmente i Reds chiedono ben 20 milioni di euro, una cifra importante ma comunque alla portata dell’Atalanta. Per quanto riguarda la volontà del calciatore, Minamino ha espressamente chiesto di giocare di più e quindi accetterebbe di buon grado una trasferimento a un club che gli potrebbe garantire un maggiore minutaggio. L’affare è più complicato di quanto si pensi, anche perché pesa il fatto che i bergamaschi sono fuori dalle competizioni europee, palconscenici ai quali Minamino non vorrebbe rinunciare.