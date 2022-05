Juventus: Muriel al posto di Morata

Le strade di Alvaro Morata e della Juventus potrebbero separarsi definitivamente a fine stagione. Lo spagnolo piace molto a Massimiliano Allegri che vorrebbe volentieri tenerlo in rosa. Il problema è legato al diritto di riscatto fissato a 35milioni di euro. La dirigenza bianconera non ha nessuna intenzione di sborsare questa cifra e al momento l’Atletico Madrid non sembra voler fare sconti.

Ad ogni modo la Vecchia Signora avrebbe già trovato il nome del sostituto: Luis Muriel. Il colombiano dell’Atalanta è il profilo ideale per sostituire Alvaro Morata. Ci sono tanti buoni indizi che fanno pensare a una buona conclusione dell’affare: lo stipendio di Muriel è alla portata; il costo del cartellino non è elevato vista la scadenza del suo contratto con i bergamaschi nel 2023; il suo agente è lo stesso di Cuadrado.

C’è da capire quanto Allegri voglia Muriel e quanto il colombiano voglia la Juventus. Alla finestra c’è anche la Roma pronta a sferrare l’assalto per accaparrarsi le prestazioni del 31enne sudamericano.