Napoli, lo scenario dei portieri: chi parte e chi resta, la situazione in dettaglio

Ufficializzati i primi due colpi messi a segno per la prossima stagione (Kvaratskhelia e Olivera), il Napoli deve ora sciogliere i dubbi relativi al roster dei portieri. Al momento, sia David Ospina che Alex Meret sembrano tutt’altro che certi di restare all’ombra del Vesuvio per l’anno che verrá. Diverse anche le ipotesi sulle soluzioni in entrata, che sono tuttavia inevitabilmente legate a chi lascerá Castelvolturno.

Napoli, girandola portieri

Sul colombiano, che ha il contratto in scadenza a fine giugno, c’é l’interesse del Real Madrid dell’ex Ancelotti, oltre al Villarreal e all’Al-Nasr in Arabia Saudita. Il Napoli attende una risposta dall’estremo difensore ex Arsenal in tempi brevi. Alla decisione di Ospina é legato anche il futuro di Alex Meret, le cui quotazioni sono in ribasso dopo i disastri di Empoli che hanno messo la pietra tombale sulle residue speranze scudetto azzurre. Il portiere italiano ha ancora un anno di contratto con il Napoli, ma in caso di permanenza di Ospina saluterá la compagnia. Su di lui ci sono Fiorentina, Torino e lo stesso Real Madrid (in caso di partenza di Lunin e mancato arrivo di Ospina). Segnali di interesse sono arrivati anche dalla Premier League, in particolare dal Southampton e dal neopromosso Bournemouth.

In entrata, remoto lo scenario che vedrebbe l’arrivo in azzurro della coppia Sirigu-Vicario, con il primo che farebbe da “chioccia” al secondo: sarebbe possibile solo in caso di addio sia di Ospina che di Meret. Piú probabile un arrivo di Bartomiej Dragowski nell’ambito di un approdo di Meret in viola; il polacco é un profilo che il Napoli segue da tempo. Da non trascurare la pista Cragno, specie in seguito alla retrocessione del Cagliari. Da definire anche il terzo portiere: il ruolo verrá occupato con ogni probabilitá da uno tra Marfella e Contini, mentre Idasiak verrá girato in prestito.