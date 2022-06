Ranocchia al Monza: le prime parole del difensore ex Inter

È tutto fatto per l’approdo di Andrea Ranocchia al Monza: il difensore trentaquattrenne firma con il club di Silvio Berlusconi, dopo aver lasciato l’Inter. Il suo addio all’Inter era stato annunciato tempo fa, confermato anche dalle parole di addio su un post a lui dedicato di Javier Zanetti. Eppure nelle scorse settimane, anche a seguito delle parole del suo agente, sembrava potersi aprire in modo clamoroso una porta per un nuovo contratto con i nerazzurri. Nulla di fatto, Andrea Ranocchia vestirà i colori biancorossi.

Ranocchia al Monza: le visite mediche in mattinata

Il difensore ex Inter, ha svolto nella giornata odierna le visite mediche per questa sua nuova esperienza col Monza. È stato ripreso ed intervistato all’uscita dalla clinica Colombus di Milano nella quale ha svolto le visite mediche. Ai microfoni ha risposto brevemente con “Sono molto contento di iniziare questa avventura” ed un sorriso sereno e sincero.

Ranocchia al Monza: l’annuncio del club e le prime parole del difensore

Terminata la burocrazia delle visite mediche, nel pomeriggio il club di Silvio Berlusconi non ha perso tempo ed ha annunciato ufficialmente Andrea Ranocchia come nuovo acquisto. Il difensore umbro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Inizia ufficialmente per lui questa nuova esperienza in un club ambizioso, seppur neopromosso in Serie A.

In seguito, è arrivato anche il primo post sui social in maglia biancorossa di Ranocchia, il quale ribadisce ancora una volta di essere “pronto per questa nuova avventura”.

Sono molto contento di aver firmato per @ACMonza Ringrazio la società per la fiducia, cercherò in tutti i modi di ripagarla. Pronto per questa nuova avventura! 💪 pic.twitter.com/8zQozpGGdk — Andrea Ranocchia (@23_Frog) June 21, 2022