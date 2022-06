Zaniolo in rotta con la Roma: nessun rinnovo fino a settembre

Neanche un mese fa grazie a un gol di Nicolò Zaniolo la Roma ha alzato la Conference League e il centrocampista giallorosso portato in trionfo, esaltato da tifosi e dirigenza. Il calciomercato spesso cambia i rapporti, anche quelli più solidi, e adesso tra calciatore e club è rottura totale.

Non è un mistero il fatto che Zaniolo sia corteggiato da Juventus e Milan ma alla società capitolina non piace il comportamento del nazionale azzurro. In particolar modo a dar maggior ‘fastidio’ ai dirigenti giallorossi sono alcune esternazioni fatte nei confronti di bianconeri e rossoneri. Secondo calciomercato.com ai piani alti della Roma hanno deciso di prendere alcuni provvedimenti nei confronti del loro ‘ex’ pupillo.

Nessun rinnovo contrattuale per Zaniolo

A quanto pare la Roma ha deciso che fino a settembre non tratterà il rinnovo del contratto del calciatore in scadenza nel 2024, inoltre non è finita qui. I Friedkin hanno comunicato agli agenti di Zaniolo che non basteranno 60 milioni di euro per cedere il cartellino e che non accetteranno contropartite tecniche o proposte al ribasso.