Calciomercato Roma: Tiago Pinto prepara il colpo a sopresa

La fase uno del calciomercato Roma sta per giungere al termine e Tiago Pinto vuole chiuderla nel migliore dei modi. Mourinho ha chiesto un terzino destro al posto di un deludente Maitland-Niles e un centrocampista dopo il rientro di Sergio Oliveira al Porto. Per la retroguardia l’affare Celik dovrebbe chiudersi in maniera positiva. Il Lille vuole 10 milioni di euro ma i giallorossi forti della volontà del calciatore di farsi allenare dallo Special One, potrebbero risparmiare sul costo del cartellino.

A centrocampo la pista Frattesi sembra essersi raffreddata dopo le alte pretese del Sassuolo. In questo momento, il nome più caldo per la mediana è Sabitzer. L’austriaco può arrivare nella Capitale per una cifra intorno ai 15 milioni di euro e per la sua duttilità tattica è molto gradito al tecnico portoghese.

Calciomercato Roma: la fase 2 prevede sorprese

La piazza vuole il colpo da novanta e la società giallorossa è pronta ad accontentare la tifoseria. Nella fase 2 del calciomercato Roma, Tiago Pinto partirà all’assalto di de Paul. L’Atletico Madrid lo valuta 45 milioni di euro e qualora gli spagnoli non abbassassero le pretese, i giallorossi sono pronti a virare su Douglas Luiz, brasiliano in forza all’Aston Villa.

In attacco Mourinho vorrebbe un calciatore estroso da affiancare ad Abraham e Guedes del Valencia sembra il profilo giusto.