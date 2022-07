Calciomercato, Cavani sceglie il Villarreal

Calciomercato, sarà il Villareal la nuova squadra di Edinson Cavani. L’uruguaiano ha firmato un pre-contratto con i “Sottomarini” gialli, e continuerà in Spagna la propria carriera da calciatore, dopo aver vestito la maglia dello United negli ultimi due anni.

“El Matador” rappresenta il regalo della società spagnola ad Unai Emery, il tecnico in grado di condurre gli iberici sino alle semifinali della passata edizione della Champions League. Cavani farà compiere un grosso salto di qualità ad un reparto che manca di uomini capaci di fare realmente la differenza. Moreno e Alcacer, infatti, hanno terminato le rispettive annate abbondantemente sotto la doppia cifra, e il Villarreal si è dunque deciso ad assicurarsi un killer d’area di rigore.

Calciomercato, Cavani al Villarreal. Sfuma il ritorno in Serie A

L’annuncio dell’accordo raggiunto tra Villarreal e Cavani spegne i sogni di quanti avrebbero voluto rivedere l’ex Napoli calcare i campi della Serie A. A 35 anni, per l’uruguaiano si era presentata la chance del Monza, club neopromosso in massima serie, e che non cela le proprie ambizioni di grandezza, vista una campagna acquisti condita da nomi che facevano gola anche a qualche big nostrana (Cragno e Pessina su tutti).

Invece, Cavani ha scelto la Liga, e un progetto, quello del Villarreal, che lo scorso anno ha strabiliato tutta Europa. Suo il compito di dare quel quid in più a una squadra che gli ha dato fiducia. Quella spagnola può essere l’ultima grande sfida della sua carriera.