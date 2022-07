Calciomercato Juventus: presentata prima offerta per Paredes

Calciomercato Juventus, Paredes il primo obiettivo per la regia. Presentata una prima offerta, al PSG, un prestito oneroso con obbligo di riscatto. I transalpini rilanciano: vogliono almeno 20 milioni.

Calciomercato Juventus: Paredes il sogno a centrocampo. Prima offerta al PSG

La Juventus fa sul serio per Leandro Paredes. La squadra bianconera, vera e propria regina di questo calciomercato estivo, ha messo nel mirino l’argentino con l’intento di rinforzare il centrocampo, ancora privo di un elemento che sappia dettare il gioco. Gli uomini di mercato bianconeri hanno perciò intrapreso i contatti con il PSG, spingendosi sino a formulare una prima proposta d’acquisto.

Si tratta di un prestito oneroso da cinque milioni, più un obbligo di riscatto fissato a dieci. Quindici milioni in tutto, tanto la Juventus valuta Paredes, ma il PSG non molla la presa, e punta a monetizzare al massimo la cessione di un elemento che, sebbene non centrale, riveste comunque un ruolo importante nella rosa di Galtier.

Calciomercato Juventus: per Paredes richiesta ancora alta. Serve una cessione

I parigini, come detto, continuano a sparare alto: la richiesta iniziale di 30 milioni può essere ammorbidita, ma il club campione di Francia non intende scendere sotto i 20 milioni di euro, cifra non esorbitante ma comunque significativa per le casse del club di Corso Galileo Ferraris.

La società punta dunque a cedere una pedina a centrocampo, per poi investire i fondi sull’acquisto dell’argentino. Il principale indiziato a partire è Arthur, per il quale non ci sono state ancora offerte ufficiali, anche se l’Arsenal e addirittura il Gremio, suo club in Brasile, si scrive siano interessati. La Juventus osserva l’evolversi delle diverse situazioni e aspetta di mettere a segno nuovi colpi di mercato.