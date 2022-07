Calciomercato Juventus: sorpresa Firmino?

Il calciomercato Juventus è stato, finora, uno dei più ricchi della Serie A. I bianconeri puntano ora a rifinire la rosa. Per il ruolo di vice Vlahovic spunta la suggestione Firmino dal Liverpool: semplice chiacchiericcio estivo o possibilità concreta?

Calciomercato Juventus, Firmino una pazza idea per completare l’attacco?

L’indiscrezione di mercato arriva da Ekrem Konur, collaboratore per alcuni portali di spicco come “FichajesNet” e “Calcio in pillole”: Roberto Firmino è un obiettivo della Juventus per completare il proprio reparto offensivo. Secondo la fonte, i bianconeri avrebbero formulato già una prima offerta da 20 milioni di sterline (circa 23,5 milioni di euro) ai “Reds” di Jurgen Klopp. Un’offerta che, ad ora, dovrebbe essere stata respinta.

Firmino è un punto fermo della squadra inglese, cosa che rende difficile pensare che dalle parti di Anfield possano cederlo. Certe voci di mercato vanno prese con la dovuta cautela, anche se viste le esigenze di mercato della Juventus (l’acquisto di un vice Vlahovic), non vanno escluse a priori. L’ingaggio dell’ex Hoffenheim, val bene ribadirlo, ad oggi sembra una possibilità alquanto remota.

Per ora, la pista più calda, e anche quella più plausibile, porta ad Alvaro Morata, attaccante spagnolo che in bianconero tornerebbe ben volentieri, e per la terza volta nella propria carriera. L’Atletico Madrid continua a chiedere almeno 20 milioni per cedere il ragazzo, ma i dirigenti della Juventus lavoreranno, nelle prossime settimane, per limare il prezzo e ottenere uno sconto, imbastendo la trattativa sulla base dell’acquisto a titolo definitivo.