Calciomercato Roma, Wijnaldum nuovo sogno a centrocampo

Un nuovo nome infiamma il calciomercato Roma, insieme alla Juventus la squadra più attiva in termini di trasferimenti. È Georginio Wijnaldum, mediano tutta sostanza che il PSG ha deciso di mettere alla porta.

Calciomercato Roma: Wijnaldum più di un sogno di mezza estate

Negli ultimi giorni ha preso quota l’ipotesi che vorrebbe l’olandese Wijnaldum nel nostro campionato, più precisamente alla Roma. Si tratterebbe dell’ennesimo colpaccio di una dirigenza che, con gli ingaggi di Matic e Dybala, ha lanciato un forte segnale alla concorrenza: a Roma vogliono vincere, magari lo Scudetto, e per poter sognare in grande non tardano a soddisfare le richieste di Mourinho.

Matic e Wijnaldum sarebbe una coppia invalicabile a centrocampo, perfetta per il 3-4-1-2, o il 4-2-3-1 col quale si potrebbe presentare in campo la squadra giallorossa. L’olandese è comunque un giocatore molto versatile, capace di agire anche in una mediana a tre. La Roma sta lavorando a quest’ennesimo capolavoro estivo, complice un PSG che sembra intenzionato a liberarsi del giocatore.

Calciomercato Roma: Wijnaldum per 10 milioni?

Parlando di costi, l’operazione Wijnaldum potrebbe risultare piuttosto fattibile dal punto di vista della cifra d’acquisto (10 milioni), meno da quella dell’ingaggio, sette netti all’anno e tutti a carico del club capitolino. Incontri interlocutori con il PSG ci sono stati, ma finora nessuna offerta ufficiale. Si tratta comunque di una pista da ternere monitorata nei prossimi giorni, quando da Trigoria potrebbe partire una nuova offensiva in direzione Parigi. La Roma di Mourinho sta prendendo lentamente forma. Ambiziosa e determinata, com’è nello spirito del suo allenatore.