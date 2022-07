Calciomercato Sassuolo, Scamacca ufficiale al West Ham

Calciomercato Sassuolo, Scamacca ceduto ufficialmente al West Ham. Affare da 36 milioni più sei eventuali di bonus, e un 10% in caso di futura rivendita del giocatore, per quella che è diventata la cessione più remunerativa nella storia del club neroverde.

Calciomercato Sassuolo, addio Scamacca: ufficiale il suo passaggio al West Ham

Gianluca Scamacca espatria in Premier League: il giovane attaccante del Sassuolo, cercato in passato da tutte le big del nostro campionato, è stato ceduto a titolo definitivo al West Ham, per quella che diviene la cessione più onerosa nella storia del club emiliano. Il West Ham, club che quest’anno farà la Conference League, e non nasconde i propositi di vittoria, ha messo a segno uno dei migliori colpi della campagna trasferimenti inglese.

L’esborso economico è di quelli importanti, pari a 36 milioni per la parte fissa, più sei eventuali di bonus. Il Sassuolo mantiene, inoltre, il 10% sull’eventuale rivendita del giocatore. Una trattativa che testimonia ancora una volta l’egregio lavoro svolto dal DS Carnevali e dai suoi collaboratori. La società emiliana sta raccogliendo i frutti della propria semina di talenti, e incamera un’altra cifra importante, dopo aver ceduto Manuel Locatelli alla Juventus, per 40 milioni, solo lo scorso anno.

Calciomercato Sassuolo: Lucca il sostituto di Scamacca?

Cedere, ma non soltanto incassare: l’uscita di Scamacca verrà infatti rimpiazzata adeguatamente, con il Sassuolo che si è già messo alla ricerca del sostituto. Sostituto che risponderebbe al nome di Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa. Giocatore rivelazione per metà della scorsa Serie B, da ottobre dello scorso anno ha accusato un calo di rendimento tale da “ridimensionare” un po’ la sua annata. Su di lui, sono vigili le attenzioni del Bologna, attualmente in vantaggio per acquistarlo. Ma il Sassuolo spera ancora di poter dire la propria, con un inserimento last minute.