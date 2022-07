Calciomercato Torino, Denayer il sostituto di Bremer?

Calciomercato Torino, sarà Denayer il sostituto di Bremer? Il difensore belga si è svincolato dall’Olympique Lione, ed è pronto a firmare con i “granata” a parametro zero. Un rinforzo di esperienza internazionale per Ivan Juric.

Calciomercato Torino: colpo Denayer a parametro zero?

Il Torino non perde tempo: dopo aver ufficializzato la cessione di Bremer alla Juventus, finalizzata questa notte per una cifra vicina ai 50 milioni, i “Granata” si sono messi a caccia del sostituto. Il prescelto dovrebbe essere Jason Denayer, centrale della Nazionale belga, che si è appena svincolato dall’Olympique Lione, dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza lo scorso 30 giugno. Secondo alcune fonti vicine al club piemontese, l’agente del belga sarebbe già in Italia per discutere i termini dell’accordo, e la trattativa potrebbe chiudersi in giornata.

Calciomercato Torino: quadriennale per Denayer. C’è da superare la concorrenza del Monza

Si prospetta un contratto di durata quadriennale per un giocatore che, nel corso della carriera, ha accumulato una discreta esperienza internazionale, non solo con la maglia dei “Diavoli Rossi”, ma anche con quella del Lione e, in precedenza, di Celtic e Galatasaray, con le quali vanta nel complesso oltre 30 presenze nelle coppe continentali.

Si tratta dunque di un profilo che colmerebbe adeguatamente la lacuna lasciata da Bremer, ma il Torino deve guardarsi dalla concorrenza di un’altra formazione di Serie A. Trattasi del terribile Monza di Berlusconi-Galliani, società scatenata sul fronte mercato, che avrebbe messo anche Denayer nel mirino. Secondo le fonti, il belga e il suo agente, Jesse De Preters, darebbero priorità al Torino, ma in questi casi è l’ufficialità a sancire l’ultima parola. Denayer avrebbe così l’opportunità di giocare in Italia, dopo essere stato vicino a Napoli e Roma in passato.