Clamoroso Inter: potrebbe essere stato offerto Dembele

La news proveniente da Milano potrebbe avere risvolti interessantissimi per il mercato: l’agente di Dembele è stato nella sede dell’Inter. Ad accompagnare Sissoko, agente del francese, c’era il Kharja. Il marocchino ha vestito la casacca dell’Inter da gennaio a giugno 2011, conservando un ottimo rapporto con la dirigenza dei neroazzurri.

Inter: Dembele e non solo

Oltre ad essere agente di Dembele, Moussa Sissoko è anche l’agente di Zagadou. Il francese ex PSG e Dortmund, è attualmente svincolato e, così come il calciatore ex Barcellona, potrebbe essere stato offerto ai neroazzurri. L’Inter è ovviamente interessata a entrambi i calciatori ma bisognerà vedere le commissioni chieste dall’agente. Su Dembele ci sono gli occhi di mezza Europa: Chelsea, PSG, United e molte altre. E proprio l’appeal del calciatore potrebbe potrare gli agenti a chiedere commissioni molto elevate.

Si raffredda la pista Dybala?

In caso di ingresso di Dembele – e eventualmente Zagadou – uscirebbe definitivamente di scena Paulo Dybala. L’argentino sta ancora aspettando l’affondo dell’Inter a oggi non valuta altre proposte. Zagadou, invece, rappresenta il tipo di profilo seguito dall’Inter: giovane e di prospettiva. Il francese vanta già un ottimo curriculum e esperienza internazionale maturata con la maglia dei tedeschi del Borussia Dortmund e in caso di uscita di Skriniar si candiderebbe a una casacca da titolare.