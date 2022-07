Matteo Politano: il Valencia alza l’offerta

Matteo Politano ha espresso la sua volontà di cambiare aria. L’attaccante esterno del Napoli tramite il suo entourage ha richiesto la cessione inizialmente negata da Giuntoli. Secondo il Mattino il Direttore Sportivo dei partenopei sembra aver tolto il veto ed è disposto a incontrare i dirigenti del Valencia per parlare del calciatore. Il club spagnolo guidato da quest’anno da Gennaro Gattuso, ex allenatore proprio dei campani, è disposto ad alzare l’offerta iniziale di 10 milioni di euro pur di accontentare l’esplicita richiesta del neo-allenatore.

Matteo Politano: il Napoli potrebbe lasciarlo partire per 13 milioni

L’attaccante romano al momento non ha grandi estimatori in Italia mentre in Spagna c’è il Valencia che lo segue con attenzione. Giuntoli per lasciarlo partire ha dichiarato: “Porti un’offerta valida” e dalla penisola iberica è arrivata una proposta di 13 milioni di euro. La richiesta degli azzurri è di almeno 18 milioni di euro ma la differenza inizia ad assottigliarsi. Inoltre considerando la volontà del calciatore di riabbracciare l’allenatore che in maglia azzurra lo ha maggiormente valorizzato, l’affare sembra dirigersi verso una positiva conclusione.

In caso di partenza di Matteo Politano, il Napoli è pronto a sferrare l’offensiva finale per Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt.