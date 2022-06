Ola Solbakken: sondaggio del Napoli per il norvegese

Il Napoli tenta lo sgambetto alla Roma di Mourinho, provando a inserirsi nella trattativa tra i giallorossi e Ola Solbakken. L’attaccante norvegese è in scadenza con il Bodo Glimt (il suo contratto termina il 31 dicembre 2022) e da diverso tempo sembra destinato a vestire la maglia capitolina. Secondo Il Mattino i partenopei sono pronti a giocare d’anticipo offrendo 2,5 milioni di euro al Bodo e un quinquennale al giocatore.

Ola Solbakken verrebbe in caso di partenza di Politano

Il calciatore norvegese classe 1998 in patria è considerato un vero talento, infatti è già nel giro della nazionale maggiore. Alto 186 cm per 80 kg di peso, tra i suoi punti di forza ci sono la velocità e l’abilità nei dribbling. Con la maglia del Bodo Glimt ha vinto due campionati di Norvegia da protagonista. Aurelio De Laurentiis vorrebbe portarlo nel capoluogo campano per completare il nuovo reparto offensivo di Luciano Spalletti. C’è però da sbloccare la situazione legata alla cessione di Matteo Politano. L’ex Sassuolo è corteggiato dal Valencia e sarebbe ben lieto di ritrovare in panchina Gennaro Gattuso. Gli agenti sono volati in Spagna ma al momento la differenza tra domanda e offerta è ancora alta. Il Valencia offre 13 milioni di euro ma per il Napoli l’offerta è troppo bassa e ne chiede almeno 20 milioni. Nonostante il divario di ben 7 milioni c’è fiducia sulla chiusura positiva dell’affare.