Milan-De Ketelaere, ballano solo 3 milioni: risposta attesa in 48 ore

Milan-De Ketelaere, stretta finale. I rossoneri hanno fretta di chiudere per il trequartista classe 2001 in forza al Bruges: le prossime ore potrebbero portare importanti novità sulla chiusura dell’affare.

Milan-De Ketelaere, distanza minima col Bruges: 3 milioni di differenza

Il giocatore, come lasciato trasparire anche da qualche intervista, vuole fortemente il Milan e la sua volontà potrebbe spostare in maniera decisiva l’ago della bilancia. Il Bruges chiede 35 milioni di euro, mentre l’offerta milanista – per ora – si ferma a 32. Ballano dunque tre milioni di differenza, una distanza certamente colmabile. Il Milan conta proprio sulla volontà di misurarsi un altro campionato che sta animando il giovane trequartista, il quale starebbe da giorni facendo pressione sulla società belga per lasciarlo partire in direzione Milano. Maldini e Massara attendono una risposta dal Bruges entro 48 ore, ma c’è ottimismo generale nell’ambiente rossonero sulla buona riuscita delle operazioni.

Domenica prossima, peraltro, è in programma la prima giornata del campionato belga e il Milan vorrebbe evitare che De Ketelaere venga convocato per l’esordio stagionale. Il belga potrebbe non essere l’unico rinforzo a centrocampo per il Diavolo: i rossoneri sono tornati prepotentemente in corsa per Renato Sanches, con il PSG che sembra aver allentato la presa sull’ex Bayern.