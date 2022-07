Ronaldo e il mercato: spunta anche l’Atletico Madrid

Le voci sul trasferimento di Ronaldo stanno infiammando la sessione di mercato estiva. Il portoghese non si è presentato al ritiro del Manchester per “Motivazioni familiari” e gli inglesi hanno accettato la giustificazione del lusitano, per ora.

Ronaldo infiamma il mercato: proposto all’Atletico

L’agente di CR7, Jorge Mendes sta tastando il terreno in giro per l’Europa proponendo il suo assistito a tutte le big. Nelle ultime settimane il nome di Ronaldo in chiave mercato è stato accostato a moltissime squadre: Roma, Napoli, Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid. Proprio la squadra di Simeone sarebbe l’ultima prendente di CR7. Il portoghese ha espresso il desiderio di giocare la Champions, cosa che col Manchester non potrebbe fare la prossima stagione, e l’addio ai Red Devils è sempre più vicino.

Ingaggio monstre

A far tremare le pretendenti di CR7 è il suo ingaggio: circa 30 milioni di euro. L’Atletico, però, sarebbe disposto ad arrivare a una cifra vicina ai 25 milioni di euro. L’ex Juventus accetterebbe volentieri di tornare in Spagna e i Colchoneros gli darebbero la possibilità di giocare la coppa dalle grandi orecchie. Da vedere, però, la reazione dei tifosi del Real, però. Difficilmente accetteranno di veder giocare il loro ex beniamino con la maglia dei tanto agognati rivali dell’Atletico di Madrid.