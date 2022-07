Serie A, date calciomercato estivo 2022: quando inizia e quando finisce

Date Calciomercato estivo 2022 – La sessione estiva è ufficialmente entrata nel vivo. Le squadre di Serie A hanno iniziato a muoversi già da qualche settimana, ma dal 1º luglio possono formalizzare i contratti dei nuovi acquisti e concretizzare le cessioni. Quello di quest’anno sarà un campionato particolare, che inizierà prima del solito per via della pausa a novembre per i Mondiali, per l’esattezza il 13 agosto. Ecco perché i dirigenti dei club avranno meno tempo a disposizione per organizzare le squadre in vista di questo inizio anticipato. Tra trattative e operazioni in questo calciomercato 2022, vediamo quali sono le date da segnare sul calendario per non farsi trovare impreparati ai nastri di partenza ad agosto.

Date calciomercato estivo 2022: quando inizia la sessione estiva in Serie A

Ma quando si apre il calciomercato nell’estate 2022? Almeno in questo senso non ci sono stati dei cambiamenti rispetto agli anni passati. Infatti, come accennato, la data di apertura del calciomercato 2022 ufficializzata dalla Figc, è stata quella di venerdì 1° luglio. Questo quindi il giorno designato per i club del massimo campionato per depositare i contratti dei giocatori acquistati e per formalizzare le cessioni di quelli venduti.

Quando finisce il calciomercato estivo 2022 in Serie A: la data di chiusura

Ovviamente la Figc si è espressa anche sulla data di chiusura della sessione estiva del calciomercato di Serie A. Come di consueto, l’ultimo giorno disponibile per comunicare le operazioni di mercato di compravendita dei giocatori sarà giovedì 1° settembre. Dopo questa data, l’unica possibilità di operare per i club sarà quella di affidarsi al mercato degli svincolati o alle cessioni nei campionati dove il calciomercato sarà ancora aperto.

Date calciomercato invernale 2022 2023: quando inizia e quando finisce la seconda sessione

Per quanto riguarda la sessione del calciomercato invernale nel 2023, questa inizierà a partire da lunedì 2 gennaio. Il giorno di chiusura sarà invece quello di martedì 31 gennaio. L’anno scorso, durante questa sessione di mercato, fu la Juventus la squadra che in Italia spese di più: ben 97,7 milioni di euro, quasi tutti destinati all’acquisto di Vlahovic.