Stevan Jovetic, il Lecce sogna il colpo

Stevan Jovetic è il nome che si sente rimbombare nella testa dei tifosi pugliesi. Quella partita come una semplice voce di mercato, un rumors da poco conto, con il passare delle ore sembra prendere forma. Non è un mistero la stima che Pantaleo Corvino nutre nei confronti del calciatore montenegrino, già avuto ai tempi di Firenze. Da allora Stevan Jovetic ha giocato nel Manchester City, nell’Inter, nel Monaco e nell’Herta Berlino mentre il direttore sportivo dei salentini dopo una parentesi a Bologna e un ritorno alla Fiorentina, ha riportato il Lecce nella massima serie del calcio italiano. Le strade dei due potrebbe incrociarsi nuovamente ma il percorso è ricco di ostacoli.

Stevan Jovetic: contatti tra Corvino e l’entourage del calciatore

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra il ds salentino e gli agenti del fantasista ex Fiorentina c’è un buon rapporto. Per l’Herta Berlino l’attaccante non è incedibile, anzi, la sua ultima stagione è stata sotto le aspettative (soltanto 18 presenze e 6 gol in Bundesliga). Il problema principale per la buona riuscita dell’affare è legato all’ingaggio, attualmente Stevan Jovetic guadagna due milioni di euro a stagione, troppi per le casse leccesi. L’ostacolo potrebbe essere superato dalla voglia di rilanciarsi del calciatore, il quale accettando la proposta del Lecce, diventerebbe da subito l’uomo simbolo di una piazza intera.