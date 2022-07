Manuel Akanji: nome nuovo per la difesa dell’Inter

L’Inter è sempre fra le società più attive in questa prima fase di calciomercato ma con le cessioni bloccate anche gli arrivi sono in stand-by. L’ultimo rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Škriniar sembra essere quello decisivo. I nerazzurri potrebbero lasciar partire il croato incassando una bella somma da poter reinvestire nel reparto difensivo. Marotta vorrebbe regalare a Simone Inzaghi la coppia Bremer-Milenkovic ma se con il primo c’è già una trattativa avanzata con il secondo è tutto ancora in fase embrionale. Per questo motivo è salito alla ribalta il nome di Manuel Akanji, centrale difensivo del Borussia Dortmund e della nazionale Svizzera.

Il Dormund chiede 30 milioni di euro per Manuel Akanji

L’elvetico di origini nigeriane è molto forte atleticamente e fisicamente. Dopo le buone stagioni con la maglia del Basilea si è traferito in Germania per 21,5 milioni di euro. Attualmente il Borussia Dortmund per la sua cessione ne chiede quasi 9 in più ma ci sono margini per la trattativa. Secondo la Bild, il club milanese sarebbe pronto a investire una cifra importante ma deve stare attenta alla concorrenza di un altro club italiano. Nei giorni scorsi anche la Juventus ha chiesto informazioni su Manuel Akanji, possibile sostituto di De Ligt. Il Derby d’Italia è pronto a giocarsi fuori dal terreno di gioco.