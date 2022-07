“Zaniolo giocherà nella Juventus”, la star rivela il futuro del centrocampista della Roma

La Juventus è in cerca di riscatto, di riparare alla brutta stagione appena terminata che ha gettato molte ombre sul nuovo corso. Il calciomercato estivo 2022 sarà molto importante per restituire a Massimiliano Allegri una giusta squadra capace di lottare in ogni competizioni. Al momento l’andamento è quello dei top club, con l’acquisto di Pogba e Di Maria, due fuoriclasse capaci di fare la differenza. Si cercano altri rinforzi per completare l’organico prima dell’inizio della Serie A nel week-end di Ferragosto. Un nome svetta su tutti, ovvero quello di Zaniolo. Il giocatore è ormai lontano dalla Roma e ha trovato nella Juventus il giusto club in cui continuare la sua carriera.

Dalle notizie uscite in questi giorni l’affare sembra a buon punto, seppur tra i tifosi circola un po’ di scetticismo per la riuscita. A calmare le acque ci ha pensato un noto personaggio della televisione italiana che sul proprio Twitter ha confermato l’arrivo del giocatore.

Ezio Greggio conferma: “Zaniolo giocherà nella Juventus, la fonte è certa”

Nicolò Zaniolo giocherà nella Juventus. La trattativa tra i due club va avanti, ma a dare certezza della riuscita della trattativa ci ha pensato Ezio Greggio, storico presentatore italiano. Da sempre super tifoso bianconero, già a gennaio aveva detto (con qualche settimana di anticipo) che la sua fonte gli aveva riferito dell’arrivo di Vlahovic. Ora la storia si ripete, ma dall’altra parte c’è il numero 22 della Roma. L’accordo di massima c’è con un prestito oneroso di circa 10 milioni con obbligo di riscatto nel 2023 a una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Prima di ufficializzare tutto i bianconeri stanno aspettando la cessione di de Ligt al Bayern Monaco. Si aspetta l’offerta ufficiale del club bavarese che dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro. Con questa cifra si punterebbe subito a Zaniolo, per poi virare verso un sostituto dell’olandese: Bremer e Kimpembe i nomi più caldi in questo momento.

Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “ Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve”… ( fonte certa ) — Ezio Greggio (@EzioGreggio) July 12, 2022