Calciomercato Juve: bianconeri su Kimpembe, si tratta col Psg

Ufficializzato il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United, in pieni colloqui col Bayern Monaco per la cessione milionaria di Matthijs de Ligt, la Juventus ha iniziato a ragionare sul possibile sostituto dell’olandese ex Ajax. Il profilo preferito è quello di Kalidou Koulibaly, ma la trattativa col Napoli appare molto complicata. Tra le varie alternative spicca in particolare Presnel Kimpembe del Psg.

Juve-Kimpembe, il Psg apre alla cessione

La Juventus sonda il mercato dei difensori per sostituire, eventualmente, Matthijs De Ligt. Un calciatore che piace alla dirigenza bianconera è Presnel Kimpembe. Il difensore francese classe 1995 non è più intoccabile: secondo L’Equipe, il Psg avrebbe aperto alla cessione. In particolare, i bianconeri vorrebbero imbastire uno scambio che vede coinvolto anche il cartellino di Moise Kean, valutato 30 milioni. Attaccante che già è stato a Parigi e potrebbe tornare.

Un assist, ai fini dell’operazione di mercato, potrebbe arrivare addirittura dall’Inter. Il Psg, qualora riuscisse ad arrivare a Skriniar, sarebbe disposto a cedere più facilmente il difensore francese su cui, oltre alla Juve, è vivo l’interesse di Chelsea e Atletico Madrid.