Calciomercato Juventus: Rabiot verso il Manchester United

Calciomercato Juventus, Rabiot può fare spazio a centrocampo. Secondo il Manchester Evening News, notizia ripresa anche dall’esperto Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno raggiunto un accordo con il Manchester United. Ora, i “Red Devils” dovranno trovare l’intesa con Veronique, la madre-agente del giocatore.

Calciomercato Juventus: accordo col Manchester United per Rabiot

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Manchester United: i “Red Devils” hanno incassato una sconfitta, all’esordio in campionato, contro il modesto Brighton. Come se non bastasse, Ten Hag deve far fronte ai malumori di Cristiano Ronaldo. Entrato a mezzora dalla fine, il portoghese non ha inciso sull’esito della gara, e ormai sembra destinato alla cessione.

Per provare a dare subito una svolta, la dirigenza dello United si muove sul fronte calciomercato. Il primo reparto che si intende rinforzare, è il centrocampo: fallita una trattativa con il Barcellona per De Jong, lo United avrebbe virato con decisione su Adrién Rabiot, centrocampista della Juventus in scadenza nel 2023.

I bianconeri vogliono vendere per liberare spazio nel reparto, e prendere altri due rinforzi (un regista e una mezzala). Secondo il Mancchester Evening News, i due club avrebbero già raggiunto un accordo sulla base di 20 milioni di sterline più altri cinque di bonus. Ciò significa che, a un anno dalla scadenza del contratto, la Juve potrebbe ricavare circa 23 milioni dalla cessione del giocatore.

Calciomercato Juventus: per Rabiot lo United cerca l’intesa con l’agente

Resta ancora da trovare l’intesa tra la dirigenza dello United e la mamma-agente di Rabiot, Veronique. La donna sta cercando la soluzione migliore per il futuro professionale del figlio e, sebbene le preferenze ricadrebbero su un club che giochi la Champions, lo United rappresenta una destinazione gradita ad entrambi.

L’appeal di un campionato come la Premier potrebbe convincere Rabiot ad accettare la proposta dei “Red Devils”, che hanno sempre monitorato con interesse il rendimento del ragazzo. Nei prossimi giorni può avere luogo un incontro tra Veronique e il Manchester, cosicché il futuro di Rabiot assuma contorni più certi.