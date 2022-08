Calciomercato Torino, Perr Schuurs già in città: oggi visite e firma

Calciomercato Torino, Perr Schuurs l’erede di Bremer nel reparto difensivo: l’ex Ajax, giunto oggi in città, viene acquistato per tredici milioni complessivi. In giornata, le visite mediche e la firma che ufficializzeranno l’accordo.

Calciomercato Torino: Perr Schuurs è un nuovo giocatore “granata”

Calciomercato Torino, cala l’asso di Davide Vagnati: il DS “granata” ha prelevato dall’Ajax Perr Schuurs, difensore centrale che sarà l’erede disignato di Bremer, passato alla Juventus. L’olandese, classe 1999 come De Ligt, che lo ha preceduto di qualche anno nell’arrivo a Torino, si trasferisce in Italia per una cifra complessiva di tredici milioni (nove e mezzo la parte fissa, più tre e mezzo di bonus), cui si aggiunge una clausola del 15% sulla futura rivendita.

Atterrato oggi a Caselle, il giocatore sosterrà le visite mediche, e poi apporrà la propria firma sul nuovo contratto le cui cifre devono ancora essere rese note. Juric ha così il suo colpo da 90, dopo un calciomercato condotto dal Torino quasi interamente in sordina. Vagnati ha mantenuto le promesse, e pian piano sta nascendo un nuovo “Toro”, che punterà a finire il campionato nella parte sinistra della classifica.

Calciomercato Torino: chi è Perr Schuurs, il “nuovo” De Ligt

Dfensore classe 1999, alto 191 cm, Perr Schuurs è uno dei tanti prodotti della florida scuola Ajax, che in questi anni si è imposta sui maggiori palcoscenici europei. Schuurs è un difensore bravo in marcatura e nel gioco aereo. Il suo bottino all’Ajax parla di tre gol in ottantuno presenze, di cui diciotto in campo europeo. Giocatore dalla discreta esperienza internazionale, questo classe 1999 gioverà molto al Torino.