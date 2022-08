News da Napoli: Meret chiede la cessione

La situazione portiere in casa Napoli si fa sempre più complicata dopo che Meret ha chiesto la cessione. Il classe 1997 ex Udinese non ha apprezzato le voci su Kepa e Mignolet e vorrebbe cambiare aria. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e potrebbe partire per una cifra fra i 15 e i 20 milioni di euro.

Focus portiere in casa Napoli: parte anche Meret?

Il Napoli dopo l’addio di Ospina, che ha scelto i sauditi dell’Al-Nassr, potrebbe salutare anche Meret. Le voci insistenti su Kepa hanno peggiorato la situazione già in bilico dopo le ultime annate vissute da comprimario. Arrivato nella città partenopea nel 2018 per 25 milioni di euro, non ha convinto del tutto e ora la situazione contrattuale mette il Napoli in una posizione scomoda. In caso di permanenza potrebbe andare via a zero a giugno prossimo e De Laurentiis preferirebbe monetizzare. Nelle ultime ore il Leicester avrebbe chiesto informazioni ma non sarebbe disposto a spendere più di 10 milioni.

Chi al suo posto?

Il nome più caldo è quello di Kepa, portiere del Chelsea, osservato anche dalla Lazio di Sarri. Il problema è legato all’ingaggio mostruoso percepito dallo spagnolo classe 1994 e solo con la partecipazione del Chelsea sarebbe fattibile. In secondo piano, invece, Mignolet e Trapp.