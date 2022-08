Clamoroso dalla Spagna: il Barcellona, nonostante i problemi, sta chiudendo per Alonso

Le parole di Tuchel sono state molto chiare e ha ammesso che Marcos Alonso sta per salutare e nel futuro del laterale spagnolo ci sarà il Barcellona. “Su Alonso posso dire che non si sta allenando e stiamo cercando di finalizzare il suo trasferimento“. Al Chelsea andranno circa 10 milioni di euro per il calciatore classe 1990.

Alonso al Barcellona nonostante i problemi?

Le perplessità attorno al Barcellona aumentano giorno dopo giorno. Le notizie degli ultimi giorni riguardanti le difficoltà a registrare i nuovi acquisti Kessié, Christiansen e Lewandowski – oltre ai rinnovi di Dembelé e Roberto – non sembrano interessare ai catalani che si avvicinano al laterale spagnolo. Per Alonso quello al Barcellona sarà un ritorno in Spagna dato che è cresciuto nella cantera dei rivali del Real Madrid, e con i Blancos ha anche fatto l’esordio nel 2010. I catalani verseranno una cifra vicina ai 10 milioni di euro nelle casse del Chelsea.

Christiansen e anche Alonso

Proprio dal Chelsea, i catalani hanno preso a parametro zero il centrale difensivo Christiansen. Ora, però, dalla Spagna sembra trapelare che in caso di mancata registrazione, il danese potrebbe svincolarsi dai Blaugrana e accasarsi da qualche altra parte e – con l’Inter sulle sue tracce. Alonso, invece, saluterà i Blues dopo 6 anni e Tuchel avrebbe indicato Denzel Dumfries come sostituto.