Umtiti-Lecce, adesso è ufficiale! Oggi le visite mediche del difensore

Umtiti-Lecce, ora è realtà: è da poco arrivata l’ufficialità di una delle operazioni più clamorose di questo calciomercato. Il difensore francese classe 1993 lascia il Barcellona e si accasa ai salentini in prestito fino a giugno 2023. Ad annunciarlo, il club catalano con un post su Twitter.

Umtiti-Lecce, arriva l’ufficialità: oggi visite e firma

Il giocatore dovrebbe arrivare nella serata di oggi in Puglia, intorno alle 20. Sosterrà al suo arrivo le visite mediche per poi firmare il contratto con il club giallorosso, come hanno a loro volta annunciato i salentini stessi sui canali social.

Naturalmente, Umtiti ricoprirà un ruolo di primo piano nella formazione allenata da Marco Baroni. Il francese dovrebbe fare coppia con Kastriot Dermaku al centro della retroguardia giallorossa. Sebbene le ultime stagioni con il Barcellona non siano state esaltanti, l’ex difensore dei catalani rappresenta indubbiamente un elemento in grado di garantire al Lecce grande esperienza e un livello tecnico superiore alla media.

Non è peraltro detto che Umtiti, dopo che era già arrivato Marin Pongracic in prestito dal Wolfsburg, sia l’ultimo rinforzo difensivo per il Lecce. I salentini potrebbero infatti tornare sul mercato per puntellare ulteriormente un reparto che ha bisogno di reggere il confronto con la massima serie.