Anguissa: arriva il rinnovo con il Napoli

Per la gioia di Spalletti e dei tifosi, André-Frank Zambo Anguissa continua il suo matrimonio con il Napoli. La società partenopea tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha dichiarato: “La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027″.

Anguissa rinnova prima di partire per Qatar

Il prolungamento contrattuale del calciatore partenopeo è una mossa preventiva volta in primis a garantire un futuro roseo alla mediana azzurra. Inoltre blindare il camerunense adesso, equivale a respingere in automatico tutte le proposte che potrebbero arrivare successivamente ai campionati del mondo. L’ex Fulham in questo inizio di stagione è fra i protagonisti della cavalcata trionfale della squadra di Luciano Spalletti. Tra Champions League e campionato ha messo già a referto 3 gol e 5 assist in 17 partite. Un score notevole se accompagnato alle prestazioni di altissimo livello disputate in Italia e in Europa.