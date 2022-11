Champions League, Spalletti: “Eintracht squadra in forte ascesa”

Il Napoli può sorridere dopo i sorteggi di Nyon per gli ottavi di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti sfiderà l’Eintracht di Francoforte, club tutt’altro che abbordabile ma sicuramente meno ostico del Paris Saint Germain. Il tecnico degli azzurri ha affidato ai canali social il suo primo commento: “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il Psg ci può far piacere. Comunque l’Eintracht di Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”.

Champions League: l’Eintracht è il prossimo avversario del Napoli

Vero che i partenopei potevano essere sorteggiati contro il PSG di Messi, Neymar, Mbappè o contro il Borussia Dortmund ma la squadra di Francoforte resta un avversario di tutto rispetto. I tedeschi sono campioni in carica d’Europa League e al momento sono quinti in Bundesliga con il secondo miglior attacco del campionato (27 gol fatti in 13 partite giocate). Una squadra solida allenata dall’austriaco Oliver Glasner, giunta agli ottavi grazie al secondo posto nel Gruppo D (girone comandato dal Tottenham con Sporting Lisbona retrocesso in Europa League e Marsiglia fuori da tutto – ndr). Tra gli elementi più pericolosi della squadra ci sono il giapponese Daichi Kamada e l’attaccante francese Randal Kolo Muani. Il punto debole è sicuramente il reparto difensivo, non a caso sono ben 8 i gol subiti in 6 partite di Champions League.

I precedenti sono a favore dell’Eintracht che ha trionfato per 1 a 0 in entrambe le sfide contro il Napoli in competizioni europee: ottavi di finale della Coppa UEFA 1994/95.