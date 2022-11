Dopo la qualificazione in Champions, i neroazzurri riflettono sul futuro. Dopo aver avviato i discorsi con Skriniar per il rinnovo, i dirigenti dell’Inter stanno pensando a come far quadrare i conti e ad uscire potrebbe essere Facundo Colidio. Come riportano voci dall’Argentina, l’attaccante attualmente in prestito al Tigre, è cercato da varie squadre dopo le buone prestazioni.

Colidio via dall’Inter? Ecco quanto potrebbe portare nelle casse neroazzurre

Come riportato dal giornalista argentino Luis Merlo tramite la sua pagina Twitter, Colidio potrebbe salutare definitivamente l’Inter, accasandosi in Sud America: “Tigre no tiene opción de compra y quiere retenerlo. Varios grandes de Argentina se interesaron en él y también hay sondeos del exterior. Aún no se sabe qué pasará con Facundo Colidio. Con un mercado largo, el tiempo juega a favor del delantero del Inter.” Il prestito del giovane argentino scadrà il 31 dicembre e varie squadre argentine stanno osservando i suoi progressi. Il classe 2000 è arrivato all’Inter nel 2017 dal Boca Juniors e proprio il Boca ora vorrebbe riprenderlo. Le sue prestazioni col Tigre, 26 presenze condite da 5 reti, hanno attirato su di lui l’interesse di varie squadre e l’Inter spera nell’asta. La cifra che i neroazzurri potrebbero incassare dalla sua cessione sicuramente è superiore ai 5 milioni di euro, con Marotta che già si sfrega le mani.