Il Borussia Dortmund è una fucina di talenti e quelli messi in mostra quest’anno fanno gola a mezzo mondo: da Mokouko a Reyna, da Adeyemi a Schlotterbeck.. Senza dimenticare Jude Bellingham, vera e propria stella del BVB che è richiesto da mezza Premier League. Il classe 2003 ha già messo a segno 3 gol e 1 assist in Bundesliga e ben 4 reti e un assist in Champions League in 5 partite: numeri da fenomeno. A gennaio potrebbe partire e la cifra rimpolperà le casse dei tedeschi che sperano nell’asta.

Bellingham in Premier? Ecco quanto servirà per il cartellino

L’ex calciatore del Birmingham City è arrivato al Borussia nel 2020 per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e ha già messo a segno 7 reti 3 12 assist in Bundesliga in meno di due anni. Su Bellingham ci sono gli occhi di tutte le big mondiali – Real Madrid e PSG – ma soprattutto dei club di Premier con il Liverpool che sembrerebbe aver guadagnato territorio rispetto alle altre. Chelsea, City e United, però, non mollano la presa, convinti che Bellingham possa essere il nuovo fenomeno mondiale. Il Borussia, nel frattempo, si sfrega le mani: per il giovane inglese non basteranno 100 milioni di euro, cifra che non spaventa le pretendenti.