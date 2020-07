Il Borussia Dortmund ha firmato Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 proveniente dal Birmingham che quest’anno ha militato nella Championship inglese.

Alla fine l’hanno spuntata i gialloneri della Ruhr, ancora una volta maestri nello scoprire talenti da inserire nel calcio internazionale, anche se la spesa è stata importante: 25 milioni di sterline.

Nato nella città di Stourbridge, Bellingham a 8 anni è entrato nell’Academy del Birmingham e arrivando in prima squadra facendo tutta la trafila delle giovanili, debuttando addirittura a 15 anni con l’Under 23, e a sedici anni nella prima squadra guidata da Monk.

In questa stagione in Championship ha impressionato incredibilmente, 4 gol e 3 assist per lui ed è diventato il marcatore più giovane nella storia del club a sedici anni e tre mesi.

Bellingham ha cominciato a giocare prima da esterno, poi da mezzala e successivamente è stato portato in mezzo al campo dal suo ex allenatore Clotet, ma può giocare davvero in ogni ruolo del centrocampo e questa sua duttilità lo fa rendere un giocatore moderno e completo: il posizionamento centrale come vertice di centrocampo, a tre o quattro, lo vede come leader puro sia per caratteristiche fisiche (1.80 x 82 kg) che tecniche.

Bellingham aveva attirato fortemente l’interesse del Manchester United, tanto che perfino Sir Alex Ferguson si era mosso in prima persona per portare il ragazzo a Old Trafford, Jude però ha preferito il Borussia Dortmund grazie al capo scouting del Dortmund Markus Pilawa.

Pilawa dopo averlo visualizzato in una partita di precampionato in Portogallo, appena tornato in Germania ha attivato di comune accordo con la società, una sorta di campagna marketing per convincere Bellingham a venire al Dortmund: il Borussia lo ha invitato al Signal Iduna Park per un tour dello stadio e delle strutture della squadra, i dirigenti gli hanno mostrato un filmato nella sala video nel quale Jadon Sancho raccontava il suo arrivo al BVB, con in sottofondo il tifo del “Yellow Wall“; al suo ritorno in Inghilterra il Borussia gli ha fatto recapitare a casa a sorpresa magliette e gadget societari.

Il filmato ha talmente impressionato Bellingham, che il ragazzo alla firma del contratto (fino al 2023) ha detto ai dirigenti che proprio quel video era stato il fattore decisivo che lo ha convinto a venire in Germania.

Jude Bellingham è il nuovo gioiello del Borussia Dortmund, pronto a prendersi le luci internazionali della ribalta.