Inter su Musah e Vasquez, nessuna tregua per Gattuso. La Gazzetta dello Sport ci mostra le prospettive di gennaio per Simone Inzaghi, con gli obiettivi di Ausilio e Marotta alla ricerca di importanti pedine per il club. Conosciamo le principali piste dei nerazzurri, parliamo di Yunus Musah e Jesus Vazquez, classe 2002 il primo, 2003 il secondo, al momento entrambi di proprietà del Valencia.

Inter su Musah e Vazquez: un centrocampista da 20 milioni di euro?

Inter su Musah e Vazquez, ci si prepara per il doppio colpo di gennaio, in primo luogo troviamo Yunus Musah, centrocampista offensivo statunitense. Il giocatore appartiene al doppio colpo programmato dall’Inter, entrambi provenienti dal Valencia. Con quest’ultima si aprono discussioni e l’obiettivo sarà non scendere sotto i 20 milioni di euro. Al momento si discute di un prestito iniziale con obbligo di riscatto nell’estate 2023.

Jesus Vazquez

L’Inter di Inzaghi punta le antenne anche sull’esterno sinistro Jesus Vazquez, altrettanto interessante e fruttuoso. Sappiamo che, al momento, Gattuso lo sta schierando raramente nel gioco in campo e per i nerazzurri ciò è solo che positivo. Il giocatore ha affermato che, se schierato poco dal club avrebbe optato per una partenza. Per questo motivo si potrebbe pensare a un prestito, comunque tenendo conto della possibile partenza di Gosens.