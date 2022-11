MILAN – Aggiornamenti sul rinnovo del francese Pierre Kalulu, giunto da non molto in casa rossoneri e divenuto già un pilastro per la difesa della squadra. Manca poco alla news che tutti aspettano, i tifosi in particolare. L’accordo, in Via Aldo Rossi, manca di alcuni dettagli dopodiché tutto sarà più chiaro.

Rinnovo Kalulu: fumata bianca?

In casa rossoneri, per il francese Kalulu, mancano solamente alcuni dettagli dopodiché, fumata bianca? Come viene riportato da Daniele Longo, la trattativa risulta ben avviata e quasi giunta alla chiusura. Sappiamo inoltre che, la scadenza, attuale, del contratto è fissata al 30 giugno 2025.

Possibile aumento?

Il difensore sta per ricevere un sostanzioso aumento dall’AC Milan, dagli 0,8 milioni a stagione salirà a intorno ai due milioni. Potremmo dire quasi triplicando la quota attuale, una vera e propria svolta per il francese. Una svolta soprattutto, dopo il cambio di procura: ora sotto l’egida della Stellar Sports, con quest’ultima il Milan risulta avere ottimi rapporti.